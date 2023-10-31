В Палестине призвали МУС выдать ордера на арест израильских властей

08:10 31 октября Киев, Украина

Три палестинских правозащитных группы призвали прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордера на арест израильских властей и военного персонала.

Об этом говорится в совместном заявлении Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights и Палестинского центра по правам человека (PCHR). Это произошло на следующий день после необъявленного визита Карима Хана на пограничный пункт "Рафах" между Египтом и Газой.



Выступая после своего визита, он сказал, что Израиль должен приложить "заметные усилия, чтобы убедиться, что гражданское население Сектора Газа получает основные продукты питания и лекарства". Он добавил, что препятствование поставке помощи населению Газа может представлять преступление под юрисдикцией МУС.



Три палестинских правозащитных группы заявили, что решение прекратить поставки воды, пищи, электроэнергии, лекарств и топлива, а также использование голода как метода войны для коллективного наказания жителей Газы "являются одновременно явными и откровенными международными преступлениями".