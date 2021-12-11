В Пакистане застрелили судью антитеррористического суда и членов его семьи

16:41 05 Апрель Киев, Украина

На северо-западе Пакистана неизвестные совершили нападение на судью антитеррористического суда Афтаба Африди и трех членов его семьи.

Африди, его жена, невестка и двухлетний внук, были застрелены, охранник и водитель судьи получили серьезные ранения.

Об этом сообщают местные СМИ в понедельник, 5 апреля.



Неизвестные напали на судью и членов его семьи, когда семья возвращалась домой после свадьбы. Нападавшим удалось скрыться, но уже сегодня полиция сообщила о задержании по меньшей мере пяти подозреваемых в причастности к убийству. Правоохранители говорят, что "скорее всего, это было целенаправленное нападение".



Африди был известным юристом и правозащитником. Он начал работать в суде по борьбе с терроризмом в округе Сват два месяца назад.



Отметим, что Антитеррористические суды в стране были созданы для рассмотрения различных дел - от финансирования терроризма к судебному преследованию виновников вооруженных нападений.





