В Пакистане за два дня погибли 126 человек из-за сильного наводнения

07:23 26 августа Киев, Украина

В Пакистане с середины июня продолжаются сильные дожди, они вызвали серьезные наводнения, в результате которых погибло 903 человека и около 50 000 человек остались без крова.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям страны.



Отмечается, что тысячи людей, чьи дома были снесены землей, теперь живут в палатках, в милях от своих затопленных деревень и городов, после того, как их спасли солдаты, местные спасатели и волонтеры.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями заявило в среду, что за последние 48 часов 126 человек погибли в результате инцидентов, связанных с наводнением , причем большинство жертв - женщины и дети.

Наводнение еще больше усугубило экономический кризис в Пакистане. Премьер-министр Шахбаз Шариф выступил в среду с обращением из-за границы, призвав благотворителей помочь пострадавшим от наводнения районам в Пакистане.

Шариф в настоящее время находится в Катаре, куда он прибыл в поисках финансовой помощи, кредитов и иностранных инвестиций для своей страны. Его правительство пообещало выплатить компенсацию тем, кто потерял дома в результате наводнения.



После переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани Шариф объявил, что Катарское инвестиционное управление готово инвестировать 3 миллиарда долларов в Пакистан. Эта поездка является первым официальным визитом Шарифа в Катар в качестве премьер-министра с тех пор, как он сменил Имрана Хана, который был свергнут в апреле из-за вотума недоверия парламенту.