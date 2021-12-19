В Пакистане ввели химическую кастрацию для насильников

Пакистанский парламент, на фоне всплеска изнасилований в стране и последовавших за этими событиями массовых протестов, принял закон, разрешающий применять химическую кастрацию в отношении серийных насильников.
Об этом пишет Reuters.
По всей стране заработают спецсуды, которые займутся ускорением расследования и рассмотрения дел об изнасиловании и сексуальном насилии. Такие дела будут разрешаться не дольше 4 месяцев.
Теперь серийным насильникам грозит химическая кастрация – процедура, когда в организм вводят спецпрепараты, угнетающие выработку половых гормонов и снижающие либидо. В случае с групповым насилием, злоумышленникам могут дать пожизненный срок и приговорить к смертной казни.
По данным некоммерческой организации War Against Rape, менее 3% насильников осуждаются судами в Пакистане. Химическая кастрация, осуществляемая с помощью лекарства, практикуется в Польше, Южной Корее, Чехии и некоторых штатах США.
Напомним, в сентябре 2019 года глава Украины Владимир Зеленский "завернул" законопроект No6449, который предусматривал ужесточение ответственности за сексуальные преступления против детей, в частности, вводил принудительную химическую кастрацию.
Об этом пишет Reuters.
По всей стране заработают спецсуды, которые займутся ускорением расследования и рассмотрения дел об изнасиловании и сексуальном насилии. Такие дела будут разрешаться не дольше 4 месяцев.
Теперь серийным насильникам грозит химическая кастрация – процедура, когда в организм вводят спецпрепараты, угнетающие выработку половых гормонов и снижающие либидо. В случае с групповым насилием, злоумышленникам могут дать пожизненный срок и приговорить к смертной казни.
По данным некоммерческой организации War Against Rape, менее 3% насильников осуждаются судами в Пакистане. Химическая кастрация, осуществляемая с помощью лекарства, практикуется в Польше, Южной Корее, Чехии и некоторых штатах США.
Напомним, в сентябре 2019 года глава Украины Владимир Зеленский "завернул" законопроект No6449, который предусматривал ужесточение ответственности за сексуальные преступления против детей, в частности, вводил принудительную химическую кастрацию.
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