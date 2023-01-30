В Пакистане в мечети произошел взрыв, погибли десятки человек

В Пакистане в городе Пешавар, который находится недалеко от границы с Афганистаном, произошел взрыв в мечети, погибли по меньшей мере 32 человек, десятки получили ранения.
Как сообщает BBC, взрыв произошел, когда в мечети находились около 260 верующих. В результате инцидента более 150 человек получили ранения.
Часть здания была разрушена, и по официальным данным под обломками остаются люди. Несколько пострадавших доставили в местные больницы.
Официальная причина взрыва пока не установлена, однако премьер-министр Шебаз Шариф уже решительно осудил нападение. В своем заявлении он сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".
Как сообщает BBC, взрыв произошел, когда в мечети находились около 260 верующих. В результате инцидента более 150 человек получили ранения.
Часть здания была разрушена, и по официальным данным под обломками остаются люди. Несколько пострадавших доставили в местные больницы.
Официальная причина взрыва пока не установлена, однако премьер-министр Шебаз Шариф уже решительно осудил нападение. В своем заявлении он сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".
Взрыв произошел во время обеденной молитвы. Среди раненых в основном полицейские.
Мохаммад Асим, представитель госпиталя леди Ридинг, сказал, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
Местные СМИ сообщают, что на месте происшествия работают полиция, армия и саперы.
В столице полиция Исламабада объявила о повышенной готовности. Правоохранители заявили, что меры безопасности на всех въездах и выездах в город ужесточены.
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