В Пакистане в мечети произошел взрыв, погибли десятки человек

14:53 30 января Киев, Украина

В Пакистане в городе Пешавар, который находится недалеко от границы с Афганистаном, произошел взрыв в мечети, погибли по меньшей мере 32 человек, десятки получили ранения.

Как сообщает BBC, взрыв произошел, когда в мечети находились около 260 верующих. В результате инцидента более 150 человек получили ранения.

Часть здания была разрушена, и по официальным данным под обломками остаются люди. Несколько пострадавших доставили в местные больницы.

Официальная причина взрыва пока не установлена, однако премьер-министр Шебаз Шариф уже решительно осудил нападение. В своем заявлении он сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".
"Вся нация объединилась против угрозы терроризма", - добавил он.
Взрыв произошел во время обеденной молитвы. Среди раненых в основном полицейские.

Мохаммад Асим, представитель госпиталя леди Ридинг, сказал, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
"Это - чрезвычайная ситуация", - отметил он.
Местные СМИ сообщают, что на месте происшествия работают полиция, армия и саперы.

В столице полиция Исламабада объявила о повышенной готовности. Правоохранители заявили, что меры безопасности на всех въездах и выездах в город ужесточены.