В Пакистане в мечети произошел взрыв, погибли десятки человек

14:53 30 января Киев, Украина





Как сообщает BBC, взрыв произошел, когда в мечети находились около 260 верующих. В результате инцидента более 150 человек получили ранения.



Часть здания была разрушена, и по официальным данным под обломками остаются люди. Несколько пострадавших доставили в местные больницы.



Официальная причина взрыва пока не установлена, однако премьер-министр Шебаз Шариф уже решительно осудил нападение. В своем заявлении он сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом". Пакистане в городе Пешавар, который находится недалеко от границы с Афганистаном, произошел взрыв в мечети, погибли по меньшей мере 32 человек, десятки получили ранения.Как сообщает BBC, взрыв произошел, когда в мечети находились около 260 верующих. В результате инцидента более 150 человек получили ранения.Часть здания была разрушена, и по официальным данным под обломками остаются люди. Несколько пострадавших доставили в местные больницы.Официальная причина взрыва пока не установлена, однако премьер-министр Шебаз Шариф уже решительно осудил нападение. В своем заявлении он сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".

"Вся нация объединилась против угрозы терроризма", - добавил он.

Взрыв произошел во время обеденной молитвы. Среди раненых в основном полицейские.



Мохаммад Асим, представитель госпиталя леди Ридинг, сказал, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

"Это - чрезвычайная ситуация", - отметил он.

Местные СМИ сообщают, что на месте происшествия работают полиция, армия и саперы.



В столице полиция Исламабада объявила о повышенной готовности. Правоохранители заявили, что меры безопасности на всех въездах и выездах в город ужесточены.