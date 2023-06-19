В Пакистане арестованы 10 подозреваемых в гибели мигрантов у берегов Греции

В Пакистане были задержаны десять человек, подозреваемых в причастности к трагедии с мигрантами у берегов Греции.
Согласно информации, опубликованной DW, расследование выявило, что многие мигранты, находившиеся на судне, которое недавно затонуло в Средиземном море, были выходцами из Пакистана.
Девять из подозреваемых были задержаны в пакистанской части Кашмира, откуда множество жертв также родом. Еще один задержанный был обнаружен в городе Гуджрат, который является известным узлом для нелегальной переправки мигрантов. В настоящее время все подозреваемые находятся под следствием.
Местные СМИ сообщают, что на рыболовном судне с мигрантами, которое потерпело катастрофу у побережья Греции, находилось около 300 пакистанцев. Согласно совместному заявлению Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, судно имело возможность перевозить от 400 до 750 человек.
Премьер-министр Пакистана, Шахбаз Шариф, объявил 19 июня днем национального траура в память о погибших в Средиземном море. Он также приказал прекратить деятельность лиц, занимающихся нелегальной миграцией, и подчеркнул, что такие лица будут строго наказаны.
Ранее сообщалось, что у южного побережья Греции в среду затонуло рыболовное судно с мигрантами, и местные власти подтвердили гибель 78 человек.
Согласно информации, опубликованной DW, расследование выявило, что многие мигранты, находившиеся на судне, которое недавно затонуло в Средиземном море, были выходцами из Пакистана.
Девять из подозреваемых были задержаны в пакистанской части Кашмира, откуда множество жертв также родом. Еще один задержанный был обнаружен в городе Гуджрат, который является известным узлом для нелегальной переправки мигрантов. В настоящее время все подозреваемые находятся под следствием.
Местные СМИ сообщают, что на рыболовном судне с мигрантами, которое потерпело катастрофу у побережья Греции, находилось около 300 пакистанцев. Согласно совместному заявлению Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, судно имело возможность перевозить от 400 до 750 человек.
Премьер-министр Пакистана, Шахбаз Шариф, объявил 19 июня днем национального траура в память о погибших в Средиземном море. Он также приказал прекратить деятельность лиц, занимающихся нелегальной миграцией, и подчеркнул, что такие лица будут строго наказаны.
Ранее сообщалось, что у южного побережья Греции в среду затонуло рыболовное судно с мигрантами, и местные власти подтвердили гибель 78 человек.
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