В ОЗХО заявили об окончательном уничтожении химического оружия в мире

12:10 08 июля Киев, Украина

Как заявили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 7 июля на заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки был окончательно уничтожен последний химический боеприпас из заявленных запасов химического оружия США.

Таким образом, в мире уничтожены все запасы химического оружия, заявленные государствами-участниками Конвенции о запрете химического оружия.

"Я приветствую все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим большим достижением для международного сообщества… Это критически важный шаг к достижению его (организации – ред.) миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", – заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

Конвенция о запрете химического оружия – международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений, имеющий целью полный запрет производства и использования химического оружия ввиду его вреда для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере. Она вступила в силу 29 апреля 1997 года. Подписавшие страны были обязаны уничтожить свои запасы химического оружия до 30 сентября 2023 года.

Почти все страны мира присоединились к Конвенции о запрете химического оружия. За масштабные усилия по ликвидации химического оружия ОЗХО получил Нобелевскую премию мира 2013 года.

Напомним, россия применяет химическое оружие против украинских военных под Бахмутом. Речь идет о боевом ядовитом веществе кожно-нарывного действия люизита.

Также сообщалось, что в Херсонской области военные рф сбросили контейнеры с ядовитым веществом на позиции ВСУ.