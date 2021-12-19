В ответ на высылку российских дипломатов из Праги, Москва высылает 20 чешских дипломатов

В связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге, Москва высылает двадцать сотрудников посольства Чехии и объявляет их "персонами нон грата".
Об этом сообщает сайт МИД РФ.
В сообщении говорится, что 18 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.
В сообщении говорится, что 18 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.
Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.
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