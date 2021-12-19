В ответ на высылку российских дипломатов из Праги, Москва высылает 20 чешских дипломатов

06:12 19 Апрель Киев, Украина

В связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге, Москва высылает двадцать сотрудников посольства Чехии и объявляет их "персонами нон грата".

Об этом сообщает сайт МИД РФ.



В сообщении говорится, что 18 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении.