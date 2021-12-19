В ответ на высылку российских дипломатов из Праги, Москва высылает 20 чешских дипломатов

06:12 19 Апрель Киев, Украина

В связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге, Москва высылает двадцать сотрудников посольства Чехии и объявляет их "персонами нон грата".
 
Об этом сообщает сайт МИД РФ.

В сообщении говорится, что 18 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.
"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.
Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.