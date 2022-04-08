В ответ на депортацию своего консула Эстония высылает дипломата РФ

09:48 08 июля Киев, Украина

Власти Эстонии дали симметричный ответ Российской Федерации на высылку, ранее задержанного в Санкт-Петербурге, посла Эстонии Марта Лятте.
 
Об этом сообщает ERR.
«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются», — сообщила изданию руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.
Напомним, в Санкт-Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте во время якобы получения секретных данных. МИД Эстонии назвал безосновательным задержание консула и осудил этот шаг российской власти, назвав дело против Лятте сфабрикованным.