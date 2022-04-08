В ответ на депортацию своего консула Эстония высылает дипломата РФ
09:48 08 июля Киев, Украина
Власти Эстонии дали симметричный ответ Российской Федерации на высылку, ранее задержанного в Санкт-Петербурге, посла Эстонии Марта Лятте.
Об этом сообщает ERR.
«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются», —
сообщила изданию руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.
Напомним
, в Санкт-Петербурге ФСБ задержала консула
Эстонии Марта Лятте во время якобы получения секретных данных. МИД Эстонии назвал безосновательным задержание консула и осудил этот шаг российской власти, назвав дело против Лятте сфабрикованным.
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