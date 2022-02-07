В Оттаве вводят чрезвычайное положение из-за протеста дальнобойщиков, возмущенных антиковидными ограничениями

“На кону – безопасность горожан, которой угрожают демонстрации. Мы находимся в самом разгаре чрезвычайной ситуации, самой серьезной чрезвычайной ситуации, с которой когда-либо сталкивался наш город. Нам нужно двигаться гораздо быстрее, гораздо активнее, чтобы вернуть порядок на улицах”, – заявил он.