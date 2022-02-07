В Оттаве вводят чрезвычайное положение из-за протеста дальнобойщиков, возмущенных антиковидными ограничениями

Городской глава Оттавы Джим Уотсон объявил о введении в столице Канады чрезвычайного положения из-за протеста дальнобойщиков, которые не согласны с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает CTV.
Акция под названием "Колонна за свободу" началась еще 23 января в Ванкувере, на западном побережье Канады. Причиной возмущения дальнобойщиков стало введение обязательной вакцинации при пересечении канадско-американской границы. В настоящее время непривитым канадским водителям необходимо проходить двухнедельную изоляцию по возвращении из США, а их коллег из США не пускают в Канаду без справки о вакцинации.
29 января колонна, проехавшая более 4 тысяч километров, добралась до Оттавы. Дальнобойщики установили палатки, полевую кухню и заявили, что не поедут, пока федеральное правительство не отменит ограничения. Это требование невыполнимо, поскольку за введение некоторых мер отвечают правительства провинций.
4 февраля правоохранители обещали разогнать акцию, а начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что митингующие хорошо организованы, хорошо финансируются и преданы сопротивлению всем попыткам безопасно завершить демонстрацию. Несмотря на эти заявления, по данным CTV, 6 февраля поддержать забастовку водителей пришли около 5 тысяч человек с не менее одной тысячи автомобилей и тракторных прицепов.
По словам мэра Оттавы Джима Уотсона, введение режима чрезвычайной ситуации показывает всю серьезность угрозы безопасности.
Об этом сообщает CTV.
Акция под названием "Колонна за свободу" началась еще 23 января в Ванкувере, на западном побережье Канады. Причиной возмущения дальнобойщиков стало введение обязательной вакцинации при пересечении канадско-американской границы. В настоящее время непривитым канадским водителям необходимо проходить двухнедельную изоляцию по возвращении из США, а их коллег из США не пускают в Канаду без справки о вакцинации.
29 января колонна, проехавшая более 4 тысяч километров, добралась до Оттавы. Дальнобойщики установили палатки, полевую кухню и заявили, что не поедут, пока федеральное правительство не отменит ограничения. Это требование невыполнимо, поскольку за введение некоторых мер отвечают правительства провинций.
4 февраля правоохранители обещали разогнать акцию, а начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что митингующие хорошо организованы, хорошо финансируются и преданы сопротивлению всем попыткам безопасно завершить демонстрацию. Несмотря на эти заявления, по данным CTV, 6 февраля поддержать забастовку водителей пришли около 5 тысяч человек с не менее одной тысячи автомобилей и тракторных прицепов.
По словам мэра Оттавы Джима Уотсона, введение режима чрезвычайной ситуации показывает всю серьезность угрозы безопасности.
Введение чрезвычайного положения облегчит некоторые бюрократические процедуры для полицейских, однако не предоставит правоохранителям большие полномочия.
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