В Оттаве вводят чрезвычайное положение из-за протеста дальнобойщиков, возмущенных антиковидными ограничениями

14:50 07 Февраль Киев, Украина

Городской глава Оттавы Джим Уотсон объявил о введении в столице Канады чрезвычайного положения из-за протеста дальнобойщиков, которые не согласны с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает CTV.

Акция под названием "Колонна за свободу" началась еще 23 января в Ванкувере, на западном побережье Канады. Причиной возмущения дальнобойщиков стало введение обязательной вакцинации при пересечении канадско-американской границы. В настоящее время непривитым канадским водителям необходимо проходить двухнедельную изоляцию по возвращении из США, а их коллег из США не пускают в Канаду без справки о вакцинации.

29 января колонна, проехавшая более 4 тысяч километров, добралась до Оттавы. Дальнобойщики установили палатки, полевую кухню и заявили, что не поедут, пока федеральное правительство не отменит ограничения. Это требование невыполнимо, поскольку за введение некоторых мер отвечают правительства провинций.

4 февраля правоохранители обещали разогнать акцию, а начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что митингующие хорошо организованы, хорошо финансируются и преданы сопротивлению всем попыткам безопасно завершить демонстрацию. Несмотря на эти заявления, по данным CTV, 6 февраля поддержать забастовку водителей пришли около 5 тысяч человек с не менее одной тысячи автомобилей и тракторных прицепов.

По словам мэра Оттавы Джима Уотсона, введение режима чрезвычайной ситуации показывает всю серьезность угрозы безопасности.
“На кону – безопасность горожан, которой угрожают демонстрации. Мы находимся в самом разгаре чрезвычайной ситуации, самой серьезной чрезвычайной ситуации, с которой когда-либо сталкивался наш город. Нам нужно двигаться гораздо быстрее, гораздо активнее, чтобы вернуть порядок на улицах”, – заявил он.
Введение чрезвычайного положения облегчит некоторые бюрократические процедуры для полицейских, однако не предоставит правоохранителям большие полномочия.