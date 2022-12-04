В ОП прокомментировали встречу шойгу и лукашенко

12:22 04 декабря Киев, Украина

Россия намерена разделить груз ответственности за свои преступления с беларусью, поэтому ищет контакта с этой страной. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, комментируя встречу главы оборонного ведомства рф сергея шойгу и формального лидера нынешней власти беларуси.

"Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча лукашенко и шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей. Однако явка с повинной и обличительные показания смягчат ответственность", - говорится в его сообщении.

Отметим, с неанонсированным визитом в минск прибыл министр обороны россии сергей шойгу. Там он встретился с главой Минобороны рб и лукашенко. При этом, самопровозглашенный президент беларуси подтвердил, что российские и белорусские военные на территории его страны проходят подготовку "как единая группировка, единая армия".

Как мы уже сообщали, лукашенко и президент рф владимир путин во время телефонного разговора договорились о новой встрече в декабре.