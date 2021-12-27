В ООН сделали заявление по поводу массовых убийств мирных жителей в Мьянме

«Я осуждаю этот ужасный инцидент и все нападения на мирных жителей по всей стране, которые запрещены международным гуманитарным правом», - сказал в заявлении заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.



«Я призываю власти немедленно начать тщательное и прозрачное расследование инцидента», - сказал Гриффитс, отметив, что двое сотрудников некоммерческой группы «Спасите детей» пропали без вести после того, как их автомобиль оказался среди нескольких, которые подверглись нападению в восточной части штата Кая.