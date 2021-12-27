В ООН сделали заявление по поводу массовых убийств мирных жителей в Мьянме
08:56 27 Декабрь Киев, Украина
Представитель ООН
заявил в воскресенье, что он «напуган» достоверными сообщениями о том, что в Мьянме были убиты и сожжены тела не менее 35 мирных жителей, в том числе, возможно, двое сотрудников гуманитарных организаций, и потребовал от правительства начать расследование.
«Я осуждаю этот ужасный инцидент и все нападения на мирных жителей по всей стране, которые запрещены международным гуманитарным правом», - сказал в заявлении заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Я призываю власти немедленно начать тщательное и прозрачное расследование инцидента», - сказал Гриффитс, отметив, что двое сотрудников некоммерческой группы «Спасите детей» пропали без вести после того, как их автомобиль оказался среди нескольких, которые подверглись нападению в восточной части штата Кая.
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