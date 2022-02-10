В ООН оценили разрушения в Секторе Газа от ракетных ударов Израиля

19:03 18 Май Киев, Украина

В результате ракетных ударов Израиля в Секторе Газа уничтожено 132 здания, около 6500 повреждены, включая школы и детские сады и медучреждения.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов во вторник, 18 мая.

"132 здания, включающих в себя 621 единицу жилья и коммерческих объектов, полностью разрушено, 316 домов серьезно повреждены и не пригодны для жилья", - говорится в сообщении.

В ООН уточняют, что среди 6500 поврежденных зданий шесть больниц и девять медицинских учреждений.

"Ракетные обстрелы объектов министерства здравоохранения и клиники Эр-Рималь привели к полной остановке работы единственной лаборатории по выявлению коронавируса", - отмечается в заявлении.

Также в Секторе Газа сообщили ООН о повреждении 47 образовательных учреждений, включая 42 школы, два детских сада, тренировочный центр Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.



В связи с эскалацией власти Палестины закрыли все школы, в том числе на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.



Отмечается, что 50 подведомственных агентству ООН школ Сектора Газа превращены в укрытия для вынужденных беженцев, число которых уже достигло 42 тысяч человек. Всего вынужденными переселенцами стали 58 тысяч человек.