В ООН назвали Беларусь «черной дырой» для свободы СМИ

Беларусь грубо нарушает нормы международного права, об этом свидетельствует арест Романа Протасевича, его вероятные пытки и принудительное признание вины.
Об этом говорится в сообщении специальных докладчиков ООН.
Докладчики выразили глубокую обеспокоенность относительно жизни Протасевича и призвали к немедленному освобождению его и других журналистов, правозащитников и активистов, задержанных в Беларуси.
Они также напомнили, что в прошлом месяце власти провели обыск в офисе Tut.by, крупнейшего в стране независимого новостного интернет-сайта, который освещал протесты после выборов. Обыски также прошли в домах нескольких сотрудников, в результате чего были конфискованы документы.
Они также выразили серьезную обеспокоенность по поводу недавних поправок в законы о СМИ и о массовых мероприятиях, которые дают власти возможность блокировать работу какого-либо СМИ, который подает материалы, "угрожающие национальной безопасности".
Также нововведения предполагают, что власти могут блокировать доступ к веб-сайтам, которые распространяют информацию, "направленную на одобрение экстремистской деятельности" или "способную нанести ущерб национальным интересам".
Эксперты призвали страны "усилить давление на белорусские власти, чтобы они прекратили нападения на свободу СМИ, освободили журналистов, правозащитников и других лиц, подвергшихся произвольному задержанию, и обеспечили независимое, прозрачное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, совершенных в контексте выборов, включая утверждения о пытках и задержаниях".
Пятеро специальных докладчиков, выступивших с заявлением, отслеживают проблемы соблюдения прав человека в Беларуси, а также права на свободу мирных собраний и ассоциаций во всем мире.
Они были назначены Советом по правам человека ООН в Женеве, не являются сотрудниками ООН и не получают плату в Организации.
Также нововведения предполагают, что власти могут блокировать доступ к веб-сайтам, которые распространяют информацию, "направленную на одобрение экстремистской деятельности" или "способную нанести ущерб национальным интересам".
Эксперты призвали страны "усилить давление на белорусские власти, чтобы они прекратили нападения на свободу СМИ, освободили журналистов, правозащитников и других лиц, подвергшихся произвольному задержанию, и обеспечили независимое, прозрачное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, совершенных в контексте выборов, включая утверждения о пытках и задержаниях".
Пятеро специальных докладчиков, выступивших с заявлением, отслеживают проблемы соблюдения прав человека в Беларуси, а также права на свободу мирных собраний и ассоциаций во всем мире.
Они были назначены Советом по правам человека ООН в Женеве, не являются сотрудниками ООН и не получают плату в Организации.
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