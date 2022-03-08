В ООН назвали Беларусь «черной дырой» для свободы СМИ

07:25 08 Июнь Киев, Украина

Беларусь грубо нарушает нормы международного права, об этом свидетельствует арест Романа Протасевича , его вероятные пытки и принудительное признание вины.

Об этом говорится в сообщении специальных докладчиков ООН

"Безрассудная манера, в которой Роман Протасевич был арестован, сообщение о том, что он, возможно, подвергался пыткам с целью получения ложного признания, отказ в доступе к адвокату, а также опасения, что ему может быть объявлен строгий судебный приговор, свидетельствуют о полном пренебрежении властями Беларуси международными нормами в области прав человека", - заявили эксперты ООН.

Докладчики выразили глубокую обеспокоенность относительно жизни Протасевича и призвали к немедленному освобождению его и других журналистов, правозащитников и активистов, задержанных в Беларуси.

"Возмутительный способ, которым Протасевич был перехвачен и арестован, показывает, что нет границы, которую не может переступить это правительство, чтобы заставить замолчать критиков. Это вопиющий пример жестокого и беспощадного подавления всех независимых голосов с момента начала протестов против объявления результатов президентских выборов в августе 2020 года", - заявили докладчики ООН.

Они также напомнили, что в прошлом месяце власти провели обыск в офисе Tut.by, крупнейшего в стране независимого новостного интернет-сайта, который освещал протесты после выборов. Обыски также прошли в домах нескольких сотрудников, в результате чего были конфискованы документы.

"Последние события показывают, что свобода СМИ в Беларуси попала в черную дыру, конца которой не видно", - заявили эксперты.

Они также выразили серьезную обеспокоенность по поводу недавних поправок в законы о СМИ и о массовых мероприятиях, которые дают власти возможность блокировать работу какого-либо СМИ, который подает материалы, "угрожающие национальной безопасности".



Также нововведения предполагают, что власти могут блокировать доступ к веб-сайтам, которые распространяют информацию, "направленную на одобрение экстремистской деятельности" или "способную нанести ущерб национальным интересам".



Эксперты призвали страны "усилить давление на белорусские власти, чтобы они прекратили нападения на свободу СМИ, освободили журналистов, правозащитников и других лиц, подвергшихся произвольному задержанию, и обеспечили независимое, прозрачное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, совершенных в контексте выборов, включая утверждения о пытках и задержаниях".



Пятеро специальных докладчиков, выступивших с заявлением, отслеживают проблемы соблюдения прав человека в Беларуси, а также права на свободу мирных собраний и ассоциаций во всем мире.



Они были назначены Советом по правам человека ООН в Женеве, не являются сотрудниками ООН и не получают плату в Организации.