В октябре - пожары, в ноябре - снегопады. Калифорнию засыпало снегом

11:27 12 ноября Киев, Украина

Впервые за последние пятьдесят лет Южная Калифорния подверглась подобному нашествию атмосферных осадков. Снегопад в Калифорнии - это вообще редкость. Известно, что последний раз снегопад в Лос-Анджелесе прошел в январе 1962 года.



За прошедшие выходные на горнолыжном курорте Сьерра-ат-Тахо выпало в общей сложности 46 см снега. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что температура воздуха будет значительно ниже средней в регионе. Возможны заморозки.



"Заморозки уничтожат посевы, другую чувствительную растительность и, возможно, повредят незащищенный водопровод", - предупреждают синоптики.



В соседнем штате Невада также прошли рекордные снегопады, включая Рино, Карсон-Сити и Йерингтон. На большей части территории зарегистрированы рекордные для этого времени 13 см снежного покрова.



Отмечается, что в Рино такое количество снега видели только два раза в истории до этого.