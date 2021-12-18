В оккупированном Крыму задержали более 30 крымских татар

21:38 23 Ноябрь Киев, Украина

В оккупированном Крыму , в Симферополе так называемые «полицейские» задержали более 30 крымских татар, собравшихся у спецприемника, чтобы встретить отбывавшего административный арест адвоката Эдема Семедляева.

Об этом сообщает "Крымская Солидарность".



«Сегодня под зданием ИВС в Симферополе задержали 31 человека. Среди них есть женщины», – говорится в сообщении.



Сообщается, что среди задержанных корреспонденты "Крымской солидарности" Энвер Алимов, Алима Сулейманова, Вилена Темерьянова, гражданский журналист Длявера Ибрагимова.



11 ноября адвокат Эдем Семедляев был арестован на 12 суток центральным районным судом Симферополя по статье 19.3 КоАП РФ за отказ прекратить открытое ведение аудиозаписи по требованию начальника отдела "Е" Руслана Шамбазова.



23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике.



«Из всего Крыма приехали соотечественники встретить народного защитника», – отмечается в сообщении.



Как известно, Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфулла. Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки. А это нарушение права на защиту, гарантированного ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности.



К слову, ФСБ задержала эксдепутата оккупированной Ялты за «шпионаж» для Украины .