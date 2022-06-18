В Офисе президента с удовлетворением отметили позицию Казахстана по "ЛДНР"

Напомним, в своем ответе путину на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "ЛДНР" квазигосударствами и отказался признавать их.
Отказ президента Казахстана Токаева в глаза российскому лидеру владимиру путину признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" свидетельствует о том, что у россии почти не осталось союзников. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Таким образом, подчеркнул Подоляк, путин хотел сделать из россии могущественную страну, а сделал "нерукоподаваемого изгоя".
Как известно, после полномасштабного вторжения рф в Украину в Казахстане заявили, что придерживаются нейтралитета в этой войне.
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