10:12 18 июня Киев, Украина

Напомним, в своем ответе путину на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "ЛДНР" квазигосударствами и отказался признавать их.

Отказ президента Казахстана Токаева в глаза российскому лидеру владимиру путину признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" свидетельствует о том, что у россии почти не осталось союзников. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником кремля на политической карте осталась Сирия", - отметил он.

Таким образом, подчеркнул Подоляк, путин хотел сделать из россии могущественную страну, а сделал "нерукоподаваемого изгоя".

Как известно, после полномасштабного вторжения рф в Украину в Казахстане заявили, что придерживаются нейтралитета в этой войне.