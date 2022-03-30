В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски

20:56 30 марта Киев, Украина





Обыски проводили антимонопольные регулирующие органы Евросоюза. Они прошли в том числе с офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, на которые приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.



Обыски прошли в рамках антимонопольного расследования против «Газпрома». Его проводят власти Евросоюза, они проверяют, не сокращала ли компания поставки газа специально, чтобы повысить его цену.



В сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента попросила Еврокомиссию проверить роль «Газпрома» в повышении цен на газ в Европе. В январе 2022 года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер рассказала о предварительном расследовании в отношении «Газпрома». Власти Евросоюза провели обыски в офисах подразделений «Газпрома» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Также про обыски в офисах «Газпрома» в Евросоюзе рассказал источник Reuters.Обыски проводили антимонопольные регулирующие органы Евросоюза. Они прошли в том числе с офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, на которые приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.Обыски прошли в рамках антимонопольного расследования против «Газпрома». Его проводят власти Евросоюза, они проверяют, не сокращала ли компания поставки газа специально, чтобы повысить его цену.В сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента попросила Еврокомиссию проверить роль «Газпрома» в повышении цен на газ в Европе. В январе 2022 года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер рассказала о предварительном расследовании в отношении «Газпрома».

«Заставляет задуматься, что компания, учитывая растущий спрос, ограничивает предложение. Это довольно редкое поведение», — отметила Вестагер.

Президент России Владимир Путин в октябре 2021 года заявлял, что дефицит газа на европейском рынке сложился из-за погодных условий, недостаточной закачки газа в подземные хранилища и экономической политики Еврокомиссии. Путин добавил, что Россия «здесь ни при чем» и что «Газпром» не только не сократил, а увеличил поставки газа на европейский рынок.