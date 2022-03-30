В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски

Власти Евросоюза провели обыски в офисах подразделений «Газпрома» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Также про обыски в офисах «Газпрома» в Евросоюзе рассказал источник Reuters.
Обыски проводили антимонопольные регулирующие органы Евросоюза. Они прошли в том числе с офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, на которые приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.
Обыски прошли в рамках антимонопольного расследования против «Газпрома». Его проводят власти Евросоюза, они проверяют, не сокращала ли компания поставки газа специально, чтобы повысить его цену.
В сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента попросила Еврокомиссию проверить роль «Газпрома» в повышении цен на газ в Европе. В январе 2022 года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер рассказала о предварительном расследовании в отношении «Газпрома».
Обыски проводили антимонопольные регулирующие органы Евросоюза. Они прошли в том числе с офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, на которые приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.
Обыски прошли в рамках антимонопольного расследования против «Газпрома». Его проводят власти Евросоюза, они проверяют, не сокращала ли компания поставки газа специально, чтобы повысить его цену.
В сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента попросила Еврокомиссию проверить роль «Газпрома» в повышении цен на газ в Европе. В январе 2022 года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер рассказала о предварительном расследовании в отношении «Газпрома».
Президент России Владимир Путин в октябре 2021 года заявлял, что дефицит газа на европейском рынке сложился из-за погодных условий, недостаточной закачки газа в подземные хранилища и экономической политики Еврокомиссии. Путин добавил, что Россия «здесь ни при чем» и что «Газпром» не только не сократил, а увеличил поставки газа на европейский рынок.
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