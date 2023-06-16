В одном из штатов США запретили TikTok

10:13 18 мая Киев, Украина

В американском штате Монтана запретили пользоваться китайским приложением TikTok, соответствующее решение принял губернатор штата Грег Джианфорте.

Губернатор заявил, что запрет направлен на защиту граждан от иностранного влияния, поскольку TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance

"Коммунистическая партия Китая, использующая TikTok для слежки за американцами, собирает их личную, частную и конфиденциальной информацию. Сегодня Монтана предпринимает самые решительные действия из всех штатов для защиты личных данных жителей Монтаны и конфиденциальной личной информации", - заявил губернатор.

Закон, который должен вступить в силу 1 января, запрещает TikTok работать на территории Монтаны, а магазинам приложений, таким как Apple App Store и Google Play Store, предоставлять его для скачивания в штате.



За нарушение закона могут угрожать штрафы в размере до 10 тысяч долларов в день. Однако штрафные санкции не будут применяться к пользователям.