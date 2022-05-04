В ОБСЕ требуют, чтоб Лукашенко освободил политзаключенных

05:43 04 декабря Киев, Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен немедленно начать конструктивный диалог с белорусским Координационным советом и освободить всех незаконно задержанных граждан, в том числе и политзаключенных



Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген в ходе выступления на 27-й Совете министров иностранных дел стран Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген в ходе выступления на 27-й Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ



"Более 100 политических заключенных содержатся в Беларуси из-за использования их прав и фундаментальных свобод", - отметил Биген.



Представитель Госдепартамента США призвал власти Беларуси освободить политических заключенных, журналистов и всех незаконно задержанных протестующих.



"Власти Беларуси должны принимать участие в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом страны", - заявил Биген.