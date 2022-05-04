В ОБСЕ требуют, чтоб Лукашенко освободил политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен немедленно начать конструктивный диалог с белорусским Координационным советом и освободить всех незаконно задержанных граждан, в том числе и политзаключенных
Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген в ходе выступления на 27-й Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ.
"Более 100 политических заключенных содержатся в Беларуси из-за использования их прав и фундаментальных свобод", - отметил Биген.
Представитель Госдепартамента США призвал власти Беларуси освободить политических заключенных, журналистов и всех незаконно задержанных протестующих.
"Власти Беларуси должны принимать участие в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом страны", - заявил Биген.
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