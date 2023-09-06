В Нью-Йорке запретили ТикТок на муниципальных устройствах

13:41 17 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Rеuters.



TikTok, которым пользуется более 150 миллионов американцев, принадлежит китайскому технологическому гиганту ByteDance. В последнее время приложение сталкивается с растущим давлением со стороны законодателей США, выражающих обеспокоенность по поводу возможного влияния китайского правительства. Власти города Нью-Йорк запретили своим работникам использовать приложение ТикТок на муниципальных устройствах из-за рисков для персональных данных.Об этом сообщает Rеuters.TikTok, которым пользуется более 150 миллионов американцев, принадлежит китайскому технологическому гиганту ByteDance. В последнее время приложение сталкивается с растущим давлением со стороны законодателей США, выражающих обеспокоенность по поводу возможного влияния китайского правительства.

"TikTok создает угрозу безопасности технических сетей города", — говорится в заявлении администрации мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Муниципальные учреждения Нью-Йорка обязаны удалить приложение в течение 30 дней, и сотрудники лишатся доступа к приложению и его вебсайту на устройствах и сетях, принадлежащих городу. Штат Нью-Йорк уже запретил TikTok на государственных мобильных устройствах.



TikTok в свою очередь заявил, что "не предоставлял и не будет делиться данными пользователей США с правительством Китая, и принял существенные меры для защиты конфиденциальности и безопасности пользователей TikTok".



Ранее чиновники службы безопасности США, включая директора ФБР Кристофера Рэя и директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявили, что TikTok представляет угрозу. Рэй заявил, что правительство Китая может использовать TikTok для контроля программного обеспечения на миллионах устройств и создавать нарративы для разделения американцев, добавив, что приложение "кричит" о проблемах национальной безопасности.