В Нью-Йорке отказались вводить обязательный масочный режим для вакцинированных

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отклонил последние рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о необходимости ввести обязательный масочный режим даже для вакцинированных граждан.
Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции. Таким образом мэр отклонил последние рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Однако такое требование не является обязательством, отметил он.
В то же время обязательным остается требование носить маски в общественном транспорте, медицинских учреждениях и школах.
Городские власти всячески поощряют вакцинацию. Каждый житель, который получит первую дозу вакцины в городском центре вакцинации, получит 100 долларов. В то же время все вакцинированные сотрудники городских служб, начиная с 13 сентября, должны будут проходить еженедельное тестирование.
Де Блазио также объявил, что каждый новый сотрудник мэрии Нью-Йорка должен предоставить подтверждение, что получил прививку, прежде чем приступить к работе.
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