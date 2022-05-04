В Нью-Йорке отказались вводить обязательный масочный режим для вакцинированных

20:53 02 августа Киев, Украина

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отклонил последние рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о необходимости ввести обязательный масочный режим даже для вакцинированных граждан.

Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции. Таким образом мэр отклонил последние рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Мы хотим настоятельно рекомендовать людям носить маски в помещениях, даже если они привиты, - сказал де Блазио. - Если вы не знаете окружающих людей, если не уверены, вакцинированы они или нет, или если знаете, что некоторые из них непривиты, необходимо носить маску, даже если вы сами получили вакцину».

Однако такое требование не является обязательством, отметил он.



В то же время обязательным остается требование носить маски в общественном транспорте, медицинских учреждениях и школах.



Городские власти всячески поощряют вакцинацию. Каждый житель, который получит первую дозу вакцины в городском центре вакцинации, получит 100 долларов. В то же время все вакцинированные сотрудники городских служб, начиная с 13 сентября, должны будут проходить еженедельное тестирование.



Де Блазио также объявил, что каждый новый сотрудник мэрии Нью-Йорка должен предоставить подтверждение, что получил прививку, прежде чем приступить к работе.