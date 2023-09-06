В Норвегии запущена крупнейшая в мире плавучая ветроэлектростанция Hywind Tampen

18:49 23 августа Киев, Украина

В среду в Норвегии состоялось открытие первой оффшорной ветроэлектростанции Hywind Tampen, представляющей собой крупнейший в мире инновационный тип плавучей ветроэнергетической установки.



Об этом сообщил портал E24.



Плавучая электростанция Hywind Tampen стала первой в своем роде в Норвегии и предназначена для обеспечения энергией нефтегазовых месторождений Gullfaks и Snorre. Ее строительство началось в ноябре 2022 года и представляет собой важный этап в развитии ветровой энергетики.



Торжественное открытие события сопровождали настоящие деятели государства: норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре и крон-принц Норвегии Хокон.



Установка, размещенная в Северном море на расстоянии около 140 километров от берега, состоит из 11 ветровых турбин и обладает общей мощностью 88 мегаватт. Это обеспечивает возможность покрытия около 35% годового потребления электроэнергии на платформах Snorre и Gullfaks.



Проект Hywind Tampen направлен на снижение выбросов углерода на 200 тысяч тонн ежегодно путем замещения ископаемых источников энергии альтернативными, что соответствует стратегии перехода к более экологически чистой энергетике.



Инвестиции в этот инновационный проект составили около 7,4 миллиарда норвежских крон (примерно 640 миллионов евро), превышая начальные оценки на два миллиарда крон. Несмотря на это, норвежский премьер-министр подчеркнул важность начала подобных пионерских инициатив.



/>Норвегия, являющаяся важным производителем энергоресурсов в Европе, углубила сотрудничество с Евросоюзом в условиях агрессии россии против Украины. Это содействует не только укреплению энергетической безопасности страны, но и замещению российских поставок газа и нефти в Европу.