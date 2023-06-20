В Норвегии вводят 40% квоту для женщин в советах директоров компаний

Правительство Норвегии достигло соглашения с бизнесами и профсоюзами, согласно которому крупные и средние компании должны иметь не менее 40% для женщин в составе советов директоров, пишет Bloomberg .
План рассчитан на пять лет. В 2024 году к нему присоединятся около 8000 компаний, а к 2028 году программу расширят на 20 тысяч бизнесов с более чем 30 сотрудниками.
Сначала нововведения будут внедрять компании с общим доходом более 100 миллионов крон (9,4 миллиона долларов), а затем будут включены предприятия с доходом от 50 миллионов крон.
Два десятилетия назад женщины представляли в среднем 15% состава правлений. За 20 лет этот показатель вырос лишь до 20%, что «слишком медленно», говорят в норвежском правительстве.
По прогнозам правительства, к 2028 году компаниям нужно будет набрать в советы директоров почти 13 тысяч новых членов.
Требования также будут касаться кооперативов, жилищных ассоциаций и бизнес-фондов.
В 2022 году в ЕС приняли закон, согласно которому среди неисполнительных директоров компаний женщинами должно быть 40%, а среди исполнительных – 33%.
План рассчитан на пять лет. В 2024 году к нему присоединятся около 8000 компаний, а к 2028 году программу расширят на 20 тысяч бизнесов с более чем 30 сотрудниками.
Сначала нововведения будут внедрять компании с общим доходом более 100 миллионов крон (9,4 миллиона долларов), а затем будут включены предприятия с доходом от 50 миллионов крон.
Два десятилетия назад женщины представляли в среднем 15% состава правлений. За 20 лет этот показатель вырос лишь до 20%, что «слишком медленно», говорят в норвежском правительстве.
По прогнозам правительства, к 2028 году компаниям нужно будет набрать в советы директоров почти 13 тысяч новых членов.
Требования также будут касаться кооперативов, жилищных ассоциаций и бизнес-фондов.
В 2022 году в ЕС приняли закон, согласно которому среди неисполнительных директоров компаний женщинами должно быть 40%, а среди исполнительных – 33%.
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