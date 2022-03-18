В Норвегии начинаются крупные учения НАТО на фоне обострения отношений с Россией

09:56 15 марта Киев, Украина

Крупные военные учения с участием 30 000 военнослужащих НАТО и стран-партнеров начались в Норвегии на фоне обострения напряженности между Западом и Россией из-за войны на Украине.



«Холодный ответ 2022», запланированный задолго до вторжения Москвы в Украину, направлен на проверку того, как Норвегия будет управлять подкреплением союзников на своей территории в соответствии со статьей 5 устава НАТО, которая требует, чтобы государства-члены приходили на помощь другому государству-члену, подвергшемуся нападению.



«Это оборонительные учения», — сказал генерал Ингве Одло, отвечающий за «Холодный ответ».



«Это не военная операция с наступательной целью», — заявил он телеканалу ТВ2.



Организуемые каждые два года военно-морские, воздушные и наземные учения проводятся на обширных участках территории Норвегии, в том числе за Полярным кругом.



Однако они останутся в нескольких сотнях километров (милях) от границы Норвегии с Россией.



Россия отклонила приглашение Норвегии прислать наблюдателей.



«Любое наращивание военного потенциала НАТО вблизи границ России не способствует укреплению безопасности в регионе», — заявили на прошлой неделе AFP в посольстве России в Норвегии.



Россия «имеет возможность следить (за учениями) совершенно законным образом», — сказал Одло.



«Я очень надеюсь, что они соблюдают существующие договоренности», — добавил он.



Как и во время предыдущих учений, соседние Швеция и Финляндия, которые являются неприсоединившимися в военном отношении, но все более близкими партнерами НАТО, также примут участие в «Холодном ответе».



Вторжение России возобновило дебаты в двух скандинавских странах о возможном членстве в НАТО.



В учениях, которые продлятся до 1 апреля, также принимают участие около 200 самолетов и 50 судов.



Учения начались в понедельник с военно-морских операций и развертывания на суше части сил быстрого реагирования НАТО.