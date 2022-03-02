В Нигерии воруют школьников ради выкупа: похищено 200 детей

06:34 31 Май Киев, Украина

Одна из школ города Тегина, на западе Нигерии подверглась нападению вооруженных лиц, в следствии чего из школы с целью выкупа были похищены 200 учеников.

Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.



Как рассказали местные жители,журналистам, во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы, захватили детей и скрылись. По их сведениям, в результате атаки убитых и раненых нет.



Официальный представитель штата Нигер подтвердил газете факт нападения на школу и похищение учеников, но при этом отказался назвать число захваченных боевиками школьников.



Атаки на вузы и школы с целью захвата студентов и учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Согласно имеющимся данным у правительства, с начала текущего года в различных частях страны из школ и вузов был похищено более 700 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся из них были переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах штатов. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах.