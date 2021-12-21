В Нигерии сгорела школа, погибли более 20 учеников

10:48 14 Апрель Киев, Украина

Более 20 нигерийских учеников подготовительных и младших классов погибли в результате сильного пожара в школе, расположенной на окраине Ниамея.

Об этом сообщает Xinhua.



Премьер-министр Нигерии Оухумуду Махамаду в сопровождении министров внутренних дел и национального образования прибыл на место бедствия и выразил соболезнования семьям погибших.

«Это действительно печальное событие», - сказал он, пообещав, что будут приложены все усилия, чтобы выяснить причину пожара, и «если это было предумышленное преступление, виновные будут привлечены к ответственности».

По заявлению полиции и местных властей, пожар начался в результате короткого замыкания в одном из классов. Ученики школы попали в огненную ловушку, которая довольно быстро уничтожила несколько классов.

Согласно отчету полиции в результате пожара погибли ученики дошкольных занятий и младших классов. Самому старшему из погибших было всего 9 лет.



Прибывшие на место пожарные и экстренные службы в кратчайшее время смогли локализовать пожар, и избежать еще большего количества жертв. Официальные источники сообщили, что среди погибших есть также взрослый мужчина. В результате пожара было уничтожено несколько классов.