В Нигерии на свадьбе ЛГБТ арестовали более 200 человек

Нигерийская полиция арестовала более 200 человек на свадьбе однополой пары. Из задержанных 67 человек хотят привлечь к уголовной ответственности.
Об этом пишет CNN.
Представитель полиции южного штата Дельта сообщил журналистам, что 67 человек будут привлечены к ответственности за "якобы проведение и посещение церемонии однополой свадьбы". В Нигерии однополые отношения криминализированы, а ее уголовный кодекс предусматривает наказание до 14 лет заключения для людей, осужденных за вступление в однополый гражданский союз.
Полиция сообщила, что во время рейда была изъята видеозапись свадьбы и возможные запрещенные вещества.
Этот арест произошел пять лет спустя после того, как 57 мужчин, обвиненных в гомосексуализме, арестовали во время полицейского рейда в отеле в Лагосе в 2018 году.
Об этом пишет CNN.
Представитель полиции южного штата Дельта сообщил журналистам, что 67 человек будут привлечены к ответственности за "якобы проведение и посещение церемонии однополой свадьбы". В Нигерии однополые отношения криминализированы, а ее уголовный кодекс предусматривает наказание до 14 лет заключения для людей, осужденных за вступление в однополый гражданский союз.
Полиция сообщила, что во время рейда была изъята видеозапись свадьбы и возможные запрещенные вещества.
Этот арест произошел пять лет спустя после того, как 57 мужчин, обвиненных в гомосексуализме, арестовали во время полицейского рейда в отеле в Лагосе в 2018 году.
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