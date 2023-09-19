В Нидерландах задержали чиновника за отправку авиазапчастей в россию

16:34 18 сентября Киев, Украина

В Нидерландах задержали высокопоставленного чиновника Министерства обороны, который подозревается в отправке авиазапчастей в россию через третьи страны, обходя санкции.

Об этом сообщает rtlnieuws.



Идентификация подозреваемого: 48-летний мужчина, ранее работавший в Министерстве обороны в Арнеме. Он был задержан по подозрению в обходе санкций, введенных в отношении россии, и отправке запчастей для авиации в эту страну.



Следственные меры в этом деле проводит не только полиция, но и военная полиция, учитывая причастность подозреваемого к Минобороны.



Сообщается, что подозреваемый был отстранен от должности и находится в СИЗО. В ходе обысков у него изъяли боеприпасы, документы и цифровые носители информации.



Другое нидерландское издание, Follow The Money, сообщает, что подозреваемый работал в Министерстве обороны с 1990-х годов. Его задержали после ареста 53-летнего мужчины, который предоставил следствию информацию о преступной деятельности своего сообщника.



По данным следствия, 53-летний мужчина имеет нидерландскую компанию, которая осуществляла экспорт авиазапчастей, в основном, в россию. В ходе обысков у него изъяли детали для самолетов, оружие, гильзы и боеприпасы. Кроме того, у него было найдено около 250 000 евро и 8 000 долларов наличными, а также примерно 160 000 евро банковских активов, которые были конфискованы Финансовой разведывательной службой Нидерландов (FIOD).