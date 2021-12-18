В Нидерландах вновь прошли слушания по делу МН17

15:16 15 Апрель Киев, Украина

Сегодня в Нидерландах вновь прошли слушания по делу о сбитом боинге МН17 над украинским Донбассом.

Об этом сообщает ТАСС.



Как сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, по данному делу судебный следователь опросил представителей концерна Алмаз-Антей.

"Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета Бук", - сказал он.

Стейнхейс также проинформировал, что всем четверым обвиняемым в соответствии с голландским законодательством вновь были направлены повестки о явке, однако ни один из них не предстал перед судом лично. Интересы одного из них, Олега Пулатова, представляют двое адвокатов.



Судья также сообщил, что суд начнет рассмотрение по существу запросов родственников жертв погибших пассажиров с июня.



В то же время, прокурор Манон Риддербекс прокомментировал публикацию нидерландскими СМИ записей разговоров Сергея Дубинского.

"Журналисты утверждают, что получили доступ к тысячам записей разговоров Дубинского, в том числе в июле и августе 2014 года. Некоторые из этих записей приобщены прокуратурой к делу. Они не предоставлялись никакой третьей стороне ни прокуратурой, ни полицией", - сказал он.

Но опубликованные записи были получены журналистами незаконно, заявляет прокурор.

"Они не доступны больше никому, и они не предоставлялись никакой третьей стороне ни прокуратурой, ни полицией, ни судебным следователям. И получается, что эти документы попали в руки лиц, не имеющих отношение к данному делу, незаконным путем", - сказал он.