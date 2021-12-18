В Нидерландах вновь прошли слушания по делу МН17

Сегодня в Нидерландах вновь прошли слушания по делу о сбитом боинге МН17 над украинским Донбассом.
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, по данному делу судебный следователь опросил представителей концерна Алмаз-Антей.
Стейнхейс также проинформировал, что всем четверым обвиняемым в соответствии с голландским законодательством вновь были направлены повестки о явке, однако ни один из них не предстал перед судом лично. Интересы одного из них, Олега Пулатова, представляют двое адвокатов.
Судья также сообщил, что суд начнет рассмотрение по существу запросов родственников жертв погибших пассажиров с июня.
В то же время, прокурор Манон Риддербекс прокомментировал публикацию нидерландскими СМИ записей разговоров Сергея Дубинского.
Судья также сообщил, что суд начнет рассмотрение по существу запросов родственников жертв погибших пассажиров с июня.
В то же время, прокурор Манон Риддербекс прокомментировал публикацию нидерландскими СМИ записей разговоров Сергея Дубинского.
Но опубликованные записи были получены журналистами незаконно, заявляет прокурор.
Напомним, 6 февраля стало известно, что Нидерланды не будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство над Донбассом в июле 2014 года.
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