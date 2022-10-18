В Нидерландах пройдет конференция по вопросу восстановления Украины

Министерство иностранных дел Нидерландов проведет в Гааге конференцию по поводу восстановления Украины после войны.
Как сообщает ведомство Rijksoverheid, мероприятие состоится 19 октября.
Отмечается, что целью мероприятия является объединение разных представителей Нидерландов, которые участвуют или заинтересованы принять участие в восстановлении Украины в послевоенный период. С этой целью компании, организации гражданского общества и представители правительства встретятся по приглашению министра внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.
В частности, на конференции будут рассмотрены разные темы, такие как роль бизнеса и запуск платформ государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, в сфере водных ресурсов и здравоохранения. Также уделяется внимание краткосрочным потребностям, таким как подготовка к предстоящей зиме.
В частности, на конференции будут рассмотрены разные темы, такие как роль бизнеса и запуск платформ государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, в сфере водных ресурсов и здравоохранения. Также уделяется внимание краткосрочным потребностям, таким как подготовка к предстоящей зиме.
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