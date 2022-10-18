В Нидерландах пройдет конференция по вопросу восстановления Украины

12:36 18 октября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Нидерландов проведет в Гааге конференцию по поводу восстановления Украины после войны.



Как сообщает ведомство Rijksoverheid, мероприятие состоится 19 октября.

"Министерство иностранных дел организует конференцию по поводу восстановления Украины в среду, 19 октября 2022 года, в Гааге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью мероприятия является объединение разных представителей Нидерландов, которые участвуют или заинтересованы принять участие в восстановлении Украины в послевоенный период. С этой целью компании, организации гражданского общества и представители правительства встретятся по приглашению министра внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.



В частности, на конференции будут рассмотрены разные темы, такие как роль бизнеса и запуск платформ государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, в сфере водных ресурсов и здравоохранения. Также уделяется внимание краткосрочным потребностям, таким как подготовка к предстоящей зиме.