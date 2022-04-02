В Нидерландах после вечеринки зафиксировали вспышку коронавируса - заболели 180 человек

10:01 06 июля Киев, Украина

После вечеринки Aspen Valley в городе Энсхеде, Нидерланды, на которой присутствовало около 800 гостей, зафиксировали вспышку коронавируса - заболели 180 человек.

Об этом сообщает RTV Oost во вторник, 6 июля.



Пока не установлено, какой именно штамм коронавируса циркулирует среди зараженных. На выяснение понадобится минимум за две недели. Эксперты не прогнозируют дальнейшего значительного роста количества больных.



Отмечается, что весь персонал имел отрицательные результаты тестов на коронавирус. На входе в клуб у посетителей проверяли наличие сертификатов о прививках или отрицательных тестов на коронавирус.



Как именно на вечеринку попали больные коронавирусом, сейчас выясняют. Ночной клуб закрыт.