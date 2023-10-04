В Непале произошло два землетрясения

Вчера 3 октября на западе Непала произошли два землетрясения. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, разрушены жилые дома и повреждены дороги.
Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3 произошли в граничащем с Индией районе Баджханг. В результате землетрясения также
Уточняется, что землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3 произошли в граничащем с Индией районе Баджханг. В результате землетрясения также
образовался оползень, заблокировавший большое шоссе в регионе.
#WATCH | Few buildings in Bajhang district suffer damage after 6.2 magnitude earthquake strikes Nepal— ANI (@ANI) October 3, 2023
(Source: API-Nepal) pic.twitter.com/t7Bn90MNEe
Два толчка с эпицентрами в районах Талкоти и Чайнпури произошли с интервалом около 30 минут. Подземные толчки ощущались даже в индийской
столице Нью-Дели, где люди выбегали из домов и офисных зданий. Сообщений о повреждениях на территории Индии пока не поступало.
Back-to-back earthquakes jolt Nepal and India#Nepal #Earthquake #WIONOriginals— WION (@WIONews) October 3, 2023
Read more: https://t.co/TG1ud00Egz pic.twitter.com/EvMWZETgIc
Землетрясение 3 октября стало самым сильным в Непале с начала 2023 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии