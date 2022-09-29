В НАТО считают, что авария на «Северных потоках» — результат диверсии

12:48 29 сентября Киев, Украина

Страны НАТО обеспокоены случившейся аварией на трубопроводах «Северный поток -1» и «Северный поток-2», поскольку все признаки указывают на диверсию.

«Повреждение трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся информация указывает на то, что это результат преднамеренных актов саботажа, - заявили в НАТО.





Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от использования энергетики и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде . Мы поддерживаем расследование для определения причин произошедшего.Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от использования энергетики и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами.

"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом", — заявили в альянсе.

Ряд европейских политиков, в частности, вице-премьер Испании Тереса Рибера утверждает, что за взрывами стоит сама рф.



По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, такими инцидентами россия может пытаться отвлечь внимание от Украины.



Издание The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщило, что диверсия была заранее спланирована россией. CNN со ссылкой на Европейскую службу безопасности утверждает, что перед взрывами неподалеку были замечены подводные лодки вмс рф.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тоже заявил о саботаже с намеком на россию.