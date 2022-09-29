В НАТО считают, что авария на «Северных потоках» — результат диверсии

Страны НАТО обеспокоены случившейся аварией на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поскольку все признаки указывают на диверсию.
Утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование для определения причин произошедшего.
Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от использования энергетики и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами.
Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от использования энергетики и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами.
Ряд европейских политиков, в частности, вице-премьер Испании Тереса Рибера утверждает, что за взрывами стоит сама рф.
По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, такими инцидентами россия может пытаться отвлечь внимание от Украины.
Издание The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщило, что диверсия была заранее спланирована россией. CNN со ссылкой на Европейскую службу безопасности утверждает, что перед взрывами неподалеку были замечены подводные лодки вмс рф.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тоже заявил о саботаже с намеком на россию.
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