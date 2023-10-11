В НАТО пообещали "решительный" ответ, если будет доказана намеренная атака на газопровод Balticconnector

18:32 11 октября Киев, Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный" ответ со стороны Альянса, если будет доказано умышленное повреждение подводного газопровода между Финляндией и Эстонией.

Об этом политик сообщил журналистам в Брюсселе 11 октября.



Столтенберг рассказал, что общался по поводу инцидента в Балтийском море с финским президентом Саули Нииностио и эстонской премьер-министром Каей Каллас и находится с ними "в тесном контакте".

"Сейчас важно установить, что произошло и как это могло произойти. Если будет доказано, что это была намеренная атака на критически важную инфраструктуру НАТО, то это будет, конечно, серьезно. На это будет объединен и решителен ответ со стороны Альянса", – добавил генсек.



Как отмечается в материале, на причастность рф указывает, что российские суда замечали у побережья. Кроме того, обнаружили повреждение телекоммуникационного кабеля В Балтийском море.



Авария на газопроводе Balticconnector произошла ночью 8 октября во время шторма. Тогда было зафиксировано понижение давления. Подачу газа перекрыли, позже обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.