В НАТО пообещали "решительный" ответ, если будет доказана намеренная атака на газопровод Balticconnector

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный" ответ со стороны Альянса, если будет доказано умышленное повреждение подводного газопровода между Финляндией и Эстонией.
Об этом политик сообщил журналистам в Брюсселе 11 октября.
Столтенберг рассказал, что общался по поводу инцидента в Балтийском море с финским президентом Саули Нииностио и эстонской премьер-министром Каей Каллас и находится с ними "в тесном контакте".
Столтенберг рассказал, что общался по поводу инцидента в Балтийском море с финским президентом Саули Нииностио и эстонской премьер-министром Каей Каллас и находится с ними "в тесном контакте".
Ранее газета Iltalehti со ссылкой на источники информировала, что россия может быть ответственной за инцидент с утечкой на газопроводе Balticconnector, который проходит между Финляндией и Эстонией.
Как отмечается в материале, на причастность рф указывает, что российские суда замечали у побережья. Кроме того, обнаружили повреждение телекоммуникационного кабеля В Балтийском море.
Авария на газопроводе Balticconnector произошла ночью 8 октября во время шторма. Тогда было зафиксировано понижение давления. Подачу газа перекрыли, позже обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии