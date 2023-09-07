В НАТО отреагировали на заявления Румынии о найденных обломках, предположительно, "Шахеда"

11:20 07 сентября Киев, Украина





Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, пишет The Guardian. НАТО отреагировали на заявления румынских властей об обнаруженных на территории страны обломках, вероятно, российского дрона . Альянс обещает "крепкую солидарность" с Румынией.Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, пишет The Guardian.

"Румыния подтвердила, что обломки, возможно, беспилотника, обнаружили на румынской территории вблизи границы с Украиной. Власти страны проводят расследование инцидента и сообщили об этом на заседании совета НАТО", - сказал Уайт.

Он добавил, что союзники выразили солидарность с Румынией.



По словам представителя Альянса, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину НАТО значительно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе.

"Мы продолжаем внимательно мониторить ситуацию и поддерживаем связь с нашим союзником Румынией", - сказал Уайт.

В среду, 6 сентября, в Румынии сообщили, что обнаружили на своей территории обломки, вероятно, дрона. Эксперты выясняют их происхождение и время, когда они попали в Румынию.