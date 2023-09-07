В НАТО отреагировали на заявления Румынии о найденных обломках, предположительно, "Шахеда"

В НАТО отреагировали на заявления румынских властей об обнаруженных на территории страны обломках, вероятно, российского дрона. Альянс обещает "крепкую солидарность" с Румынией.
Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, пишет The Guardian.
Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, пишет The Guardian.
Он добавил, что союзники выразили солидарность с Румынией.
По словам представителя Альянса, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину НАТО значительно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе.
В среду, 6 сентября, в Румынии сообщили, что обнаружили на своей территории обломки, вероятно, дрона. Эксперты выясняют их происхождение и время, когда они попали в Румынию.
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