В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики с 1 января

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана.
О прекращении существования Арцаха идет речь в указе главы непризнанной республики Самвела Шахраманяна, передает arminfo.info со ссылкой на заявление Информационного штаба Нагорного Карабаха.
Речь идет о том, что "обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах Кашатазским (Лачинским) районом, а именно: Кашатажским (Лачинским) районом, который находится зоне конфликта", напоминается в документе.
Согласно указу, все государственные учреждения и организации планируют распустить, а население должно самостоятельно принять решение по месту жительства.
Всего в указе 2 пункта:
- "Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование".
- "Населению Нагорного Карабаха, в частности тем, кто находится за пределами республики, после вступления этого Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".
Также с утра 28 сентября стало известно, что советник президента непризнанной республики в Нагорном Карабахе Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана.
Об этом решении Бабаян написал на своей странице в Facebook.
Как написал Бабаян, он занесен в "черный список" Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования. Поэтому он принял решение отправиться 28 сентября из Степанакерта в Шушу.
Как написал Бабаян, он занесен в "черный список" Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования. Поэтому он принял решение отправиться 28 сентября из Степанакерта в Шушу.
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