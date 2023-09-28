В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики с 1 января

14:07 28 сентября Киев, Украина

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана

О прекращении существования Арцаха идет речь в указе главы непризнанной республики Самвела Шахраманяна, передает arminfo.info со ссылкой на заявление Информационного штаба Нагорного Карабаха.

"Решение было принято исходя из ситуации, которая образовалась после 19 сентября 2023 года, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов людей и учитывая договоренности, достигнутые при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Речь идет о том, что "обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах Кашатазским (Лачинским) районом, а именно: Кашатажским (Лачинским) районом, который находится зоне конфликта", напоминается в документе.



Согласно указу, все государственные учреждения и организации планируют распустить, а население должно самостоятельно принять решение по месту жительства.



Всего в указе 2 пункта:





"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование". "Населению Нагорного Карабаха, в частности тем, кто находится за пределами республики, после вступления этого Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

"Этот указ вступает в силу сразу после публикации", - говорится в сообщении пресс-службы главы непризнанной республики.

Также с утра 28 сентября стало известно, что советник президента непризнанной республики в Нагорном Карабахе Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана.

Об этом решении Бабаян написал на своей странице в Facebook.



Как написал Бабаян, он занесен в "черный список" Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования. Поэтому он принял решение отправиться 28 сентября из Степанакерта в Шушу.