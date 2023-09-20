«Третья Карабахская» война завершилась капитуляцией непризнанной НКР, существовавшей 32 года. В Нагорном Карабахе приняли решение о прекращении огня с 13:00 по местному времени. Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня. В ведомстве сообщают, что с территории Карабаха должны вывести армянских военных.
О решении о прекращении огня говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики, передает Радио Азатутюн (армянское Радио Свобода).
Власти непризнанной республики "принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня", говорится в сообщении.
Власти непризнанной республики "принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня", говорится в сообщении.
Боевые действия согласно договоренностям с российской стороной должны быть прекращены в 13:00 20 сентября. Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики. Фактически это означает капитуляцию НКР и признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.
Отмечается, что вопрос с азербайджанской стороной о "реинтеграции" и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече в Евлах 21 сентября.
Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня
Отмечается, что вопрос с азербайджанской стороной о "реинтеграции" и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече в Евлах 21 сентября.
Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня
Хроника двухдневной войны.
- На фоне отказа Армении и россии вмешиваться в конфликт, азербайджанская армия объявила о быстром прорыве обороны на линии соприкосновении и уничтожении очагов сопротивления армии НКР.
- Основные боевые действия развернулись на востоке непризнанной республики, военные Азербайджана двигались в сторону городов Мартуни и Аскеран. В боях погиб мэр Мартуни — второго по численности города после Степанакерта.
- Ночью и утром обстреливали Степанакерт – судя по видео, в городе повреждены множество домов и автомобилей.
- Погибли 32 человека, более 200 ранены – сообщилив офисе омбудсмена Армении. Там также обвинили Азербайджан в обстреле автомобилей российских миротворцев, которые пытались эвакуировать женщин и детей из НКР. Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в намерении провести «этническую чистку» в Карабахе.
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