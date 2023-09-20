12:40 20 сентября Киев, Украина

«Третья Карабахская» война завершилась капитуляцией непризнанной НКР, существовавшей 32 года. В Нагорном Карабахе приняли решение о прекращении огня с 13:00 по местному времени. Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня. В ведомстве сообщают, что с территории Карабаха должны вывести армянских военных.

О решении о прекращении огня говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики, передает Радио Азатутюн (армянское Радио Свобода).



Власти непризнанной республики "принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня", говорится в сообщении.

"В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха (Нагорного Карабаха — ред.) героически оборонялись от противника, который преобладал в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог", - говорится в заявлении.

Боевые действия согласно договоренностям с российской стороной должны быть прекращены в 13:00 20 сентября. Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики. Фактически это означает капитуляцию НКР и признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.



Отмечается, что вопрос с азербайджанской стороной о "реинтеграции" и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече в Евлах 21 сентября.



Минобороны Азербайджана подтверждает договоренность о прекращении огня

"Разоружение армянских формирований в Карабахе, вывод армянских военных обеспечиваются в координации с российскими миротворцами", — сообщает Минобороны Азербайджана.

Хроника двухдневной войны.