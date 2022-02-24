В Нагорном Карабахе могут появиться российские “миротворцы” 

Кремль заинтересован в военном конфликте в Нагорном Карабахе, потому что является главным поставщиком вооружения обеих сторон.
В то же время, если Турция существенно усилит поддержку Азербайджана и перед Арменией будет стоять серьезная угроза, в конфликте могут появиться российские “миротворцы”.
Об этом заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер.
«Фаза замороженного конфликта в Нагорном Карабахе отвечала стратегическим интересам Москвы, ведь в Армении находится их военная база, а президент Азербайджана Алиев, далеко не демократ и не представлял никакой угрозы для России, она долгое время «дирижировала» конфликт. Сегодня мы имеем замороженный конфликт, который разгорелся, конфликт, в котором Россия всегда играла свою роль и продолжает делать это сегодня. Кремль вооружает обе стороны противостояния, и Армению, и Азербайджан, и это один из их интересов в горячей фазе конфликта»,
Сегодня это все же скорее игра Турции, которая поддерживает Азербайджан, не как часть НАТО, а как отдельное государство. Армения, безусловно, выглядит слабее в военном аспекте, и в конфликте могут появиться российские «миротворцы», если Турция будет поддерживать Азербайджан слишком активно и перед Арменией будут стоять серьезные угрозы», – заявил депутат Европарламента.
Об этом заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер.
«Фаза замороженного конфликта в Нагорном Карабахе отвечала стратегическим интересам Москвы, ведь в Армении находится их военная база, а президент Азербайджана Алиев, далеко не демократ и не представлял никакой угрозы для России, она долгое время «дирижировала» конфликт. Сегодня мы имеем замороженный конфликт, который разгорелся, конфликт, в котором Россия всегда играла свою роль и продолжает делать это сегодня. Кремль вооружает обе стороны противостояния, и Армению, и Азербайджан, и это один из их интересов в горячей фазе конфликта»,
Сегодня это все же скорее игра Турции, которая поддерживает Азербайджан, не как часть НАТО, а как отдельное государство. Армения, безусловно, выглядит слабее в военном аспекте, и в конфликте могут появиться российские «миротворцы», если Турция будет поддерживать Азербайджан слишком активно и перед Арменией будут стоять серьезные угрозы», – заявил депутат Европарламента.
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