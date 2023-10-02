В национальном парке Канады бурый медведь убил двух человек

В результате нападения медведя гризли в Национальном парке Банф в канадской провинции Альберта погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Известно, что парк получил сигнал от GPS-устройства из долины реки Ред-Дир о нападении медведя. Группа реагирования, обученная действиям при нападении диких животных, была немедленно мобилизована, однако погодные условия на тот момент не позволили использовать вертолет, и группе пришлось добираться до места происшествия по земле в течение ночи.
Группа прибыла на место в час ночи и обнаружила двух погибших. Медведь грызли был рядом и демонстрировал агрессивное поведение, в результате чего работники парка Банф решили его усыпить для общественной безопасности.
Полиция прибыла в 5:00 утра для транспортировки погибших. В настоящее время район нападения закрыт для туристов.
Национальный парк Банф – старейший парк Канады, основанный в 1885 году как парк Скалистых гор. Он ежегодно привлекает более четырех миллионов туристов, является домом как для гризли, так и для черных медведей.
Известно, что парк получил сигнал от GPS-устройства из долины реки Ред-Дир о нападении медведя. Группа реагирования, обученная действиям при нападении диких животных, была немедленно мобилизована, однако погодные условия на тот момент не позволили использовать вертолет, и группе пришлось добираться до места происшествия по земле в течение ночи.
Группа прибыла на место в час ночи и обнаружила двух погибших. Медведь грызли был рядом и демонстрировал агрессивное поведение, в результате чего работники парка Банф решили его усыпить для общественной безопасности.
Полиция прибыла в 5:00 утра для транспортировки погибших. В настоящее время район нападения закрыт для туристов.
Национальный парк Банф – старейший парк Канады, основанный в 1885 году как парк Скалистых гор. Он ежегодно привлекает более четырех миллионов туристов, является домом как для гризли, так и для черных медведей.
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