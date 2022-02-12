В начале октября Япония откроет свои границы

Из японского издательства Asahi стало известно, что Япония частично открывает въезд иностранцам в начале октября.
Приезжающим в Японию будет необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный перед полетом, а по прибытии придется пройти двухнедельный карантин.
Издание уточняет, что речь не идет о туристах. По сведениям Asahi, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятие ограничений попадет сфера культурной деятельности.
В день в Японию по перечисленным причинам смогут въезжать порядка одной тысячи человек из всех стран мира.
Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ иностранными студентами.
На данный момент в связи с пандемией коронавирусной инфекции границы Японии закрыты для 159 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Украину, Россию, Беларусь.
Издание уточняет, что речь не идет о туристах. По сведениям Asahi, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятие ограничений попадет сфера культурной деятельности.
В день в Японию по перечисленным причинам смогут въезжать порядка одной тысячи человек из всех стран мира.
Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ иностранными студентами.
На данный момент в связи с пандемией коронавирусной инфекции границы Японии закрыты для 159 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Украину, Россию, Беларусь.
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