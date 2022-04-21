В начале года Австрия планирует старт массовой вакцинации

12:46 24 ноября Киев, Украина

Предварительно вакцинация в Австрии стартует с начала 2021 года, более конкретная дата будет всецело зависеть от утверждения вакцины на рынке.



Об этом сообщает издание The Local.



По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, процесс, скорее всего, начнется в начале января.



"В январе у нас будет несколько сотен тысяч доз. Соответствующая логистика находится в стадии подготовки. Утверждение (вакцины. - ред.) на рынке определяет фактический старт", - сказал Аншобер.



Отмечется, что в среду Австрия представит всеобъемлющий план вакцинации, а канцлер Себастьян Курц заявил, что он "вернет Австрию на путь возврата к нормальной жизни".