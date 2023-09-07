В Мьянме продолжают преследовать журналистов: 20 лет за репортаж о циклонах

09:29 07 сентября Киев, Украина

Фотожурналиста Сай Зау Тайке несправедливо приговорили к 20 годам, говорит его работодатель. Хунта Мьянмы расправляется с прессой с тех пор, как захватила полный контроль в 2021 году.



Об этом пишет издание Deutsche Welle.



Фотокорреспондента из Мьянмы, работающего для независимого издания Myanmar Now, военные власти страны приговорили к 20 годам заключения, сообщил в среду его работодатель.



Сай Зав Тайке находится под арестом с мая, когда он писал о последствиях циклона Мокко. Шторм унес жизни более 140 человек в прибрежных районах Мьянмы и Бангладеша, многие из которых принадлежали к преследуемому меньшинству рохинджа и жили в лагерях для беженцев.



По каким именно обвинениям осужден журналист, пока неизвестно. После его ареста в мае ему предъявили обвинения по четырем разным статьям, включая стихийные бедствия и закон о телекоммуникациях.

"Его приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы была полностью упразднена во время правления военной хунты", – сказал главный редактор Myanmar Now Све Он в заявлении.

Myanmar Now описывает себя как независимое информационное агентство, работающее подпольно во избежание репрессий военной хунты.



Вооруженные силы Мьянмы захватили полный контроль во время государственного переворота против правительства под руководством партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи в 2021 году и с тех пор расправляются с гражданским обществом.