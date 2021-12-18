В Мьянме более 40 детей убиты военными с начала переворота

По данным правозащитной организации «Спасите детей», по меньшей мере 43 ребенка были убиты вооруженными силами в Мьянме после февральского военного переворота.
Об этом сообщает ВВС.
По информации правозащитников, самому младшему погибшему ребенку было 6 лет. Всего со дня переворота и за время протестов погибли 536 человека.
Семья погибшей шестилетней девочки рассказала, что ее убили полицейские, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в Мандалае в конце марта.
Об этом сообщает ВВС.
По информации правозащитников, самому младшему погибшему ребенку было 6 лет. Всего со дня переворота и за время протестов погибли 536 человека.
Семья погибшей шестилетней девочки рассказала, что ее убили полицейские, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в Мандалае в конце марта.
Также среди погибших есть 14-летний мальчик, который, как полагают, был застрелен, находясь в своем доме в Мандалае, и 13-летняя девочка, которую застрелили в Янгоне, когда она играла на улице.
Как отмечают правозащитники, во время разгонов массовых демонстраций в разных городах Мьянмы, силовики нападали на случайных людей на улицах и даже в их домах. Больше всего за время демонстраций погибли 27 марта, когда военные убили более 100 человек.
Из-за последних данных о гибели детей, Великобритания 1 апреля объявила санкции против военных Мьянмы, пришедших к власти через переворот.
Из-за последних данных о гибели детей, Великобритания 1 апреля объявила санкции против военных Мьянмы, пришедших к власти через переворот.
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