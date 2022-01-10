В МВД Казахстана рассказали о 8000 задержанных

Около 8000 человек были задержаны в Казахстане после нескольких дней беспорядков, в результате которых погибли десятки человек.
Об этом сообщило сегодня министерство внутренних дел страны.
«По состоянию на 10 января задержано 7939 человек», — говорится в сообщении МВД.
Также отмечается, что к задержаниям привлечено несколько подразделений силовых структур.
Отметим, сегодня Казахстан отмечает день национального траура после самых страшных беспорядков в независимой истории республики.
В заявлении Комитета национальной безопасности говорится, что на данный момент страна, включая правительственные и военные объекты, находится под полным контролем спецслужб.
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