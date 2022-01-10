В МВД Казахстана рассказали о 8000 задержанных

09:56 10 Январь Киев, Украина

Около 8000 человек были задержаны в Казахстане после нескольких дней беспорядков, в результате которых погибли десятки человек.

 Об этом сообщило сегодня министерство внутренних дел страны.


«По состоянию на 10 января задержано 7939 человек», — говорится в сообщении МВД.
 

Также отмечается, что к задержаниям привлечено несколько подразделений силовых структур.

Отметим, сегодня Казахстан отмечает день национального траура после самых страшных беспорядков в независимой истории республики.

В заявлении Комитета национальной безопасности говорится, что на данный момент страна, включая правительственные и военные объекты, находится под полным контролем спецслужб.

«Места, где могли скрываться боевики и участники беспорядков проверяются. Собираются и фиксируются доказательства преступной деятельности», — говорится в сообщении.
 