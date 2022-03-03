В Москве начались переговоры между Арменией и Азербайджаном

Армения и Азербайджан приняли предложение России провести в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе
Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook в пятницу, 9 октября.
Судя по опубликованной чиновницей фотографии, дипломаты заняли места за круглым столом: российский министр Сергей Лавров посередине, представители Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян — справа и слева от него. В зале также присутствуют делегации.
Байрамов и Мнацаканян прибыли в Россию за несколько часов до встречи.
Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москву на переговоры. Во время консультаций, при посредничестве министра иностранных дел России, будет обсуждаться вопрос обмена пленными и телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
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