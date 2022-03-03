В Москве начались переговоры между Арменией и Азербайджаном

19:38 09 Октябрь Киев, Украина

Армения и Азербайджан приняли предложение России провести в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook в пятницу, 9 октября.



Судя по опубликованной чиновницей фотографии, дипломаты заняли места за круглым столом: российский министр Сергей Лавров посередине, представители Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян — справа и слева от него. В зале также присутствуют делегации.



Байрамов и Мнацаканян прибыли в Россию за несколько часов до встречи.



Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москву на переговоры. Во время консультаций, при посредничестве министра иностранных дел России, будет обсуждаться вопрос обмена пленными и телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.