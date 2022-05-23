В Москве завершилась встреча Меркель с Путиным 

В столице России завершились переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы РФ Владимира Путина, встреча длилась почти 3 часа и прошла за закрытыми дверями.
Это первая очная встреча политиков с начала пандемии, пишет ТАСС.
В начале встречи глава Кремля назвал Германию одним из основных партнеров России. Канцлер ответила, что поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия, является правильным.
Во встрече с российской стороны также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, с немецкой - официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Встреча преимущественно прошла за закрытыми дверями.
Политики, в частности, обсуждали ситуацию на Донбассе, а также Афганистан.
Что касается Украины, то в процессе урегулирования ситуации, по словам канцлера, "наблюдается стагнация" и процесс необходимо оживить.
Меркель также заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.
Российская сторона попросила Меркель во время ее визита в Киев повлиять на украинские власти "в плане выполнения ими своих обязательств".
В начале встречи глава Кремля назвал Германию одним из основных партнеров России. Канцлер ответила, что поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия, является правильным.
Во встрече с российской стороны также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, с немецкой - официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Встреча преимущественно прошла за закрытыми дверями.
Политики, в частности, обсуждали ситуацию на Донбассе, а также Афганистан.
Что касается Украины, то в процессе урегулирования ситуации, по словам канцлера, "наблюдается стагнация" и процесс необходимо оживить.
Меркель также заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.
Российская сторона попросила Меркель во время ее визита в Киев повлиять на украинские власти "в плане выполнения ими своих обязательств".
В России всегда будут рады Меркель как желанному гостю, в том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ, заявил в конце встречи Путин.
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