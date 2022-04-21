В Москве раздали автоматы полицейским постовой службы

19:02 21 апреля Киев, Украина

Московских полицейских патрульно-постовой службы (ППСП) с 18 апреля по 9 мая вооружили автоматами. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах.



Автоматы выдадут старшим в группах ППСП. Такие меры вводятся впервые за последние десять лет. Ранее в праздничные и предпраздничные дни ППСП автоматами не вооружали.



До 2011 года автоматами были у сотрудников групп немедленного реагирования (ГНР). После реформы МВД эти группы упразднили, часть их функций впоследствии передали Росгвардии, а сотрудников ППС вооружили только пистолетами.



Отдельный вопрос, который вызывает сомнения экспертов, — огневая подготовка сотрудников полиции. Как рассказывал Владимир Воронцов, основатель сообщества «Омбудсмен полиции», созданный для ее совершенствования Центр специальной боевой подготовки не в состоянии охватить всех столичных полицейских. О Центре профессиональной подготовки главного управления МВД России по Москве отзываются скептически: уровень подготовки там ниже, зато внимание уделяется хозработам, уборке территории, строевой и караульной службе.



Продлят ли срок действия приказа после 9 мая, пока неизвестно.