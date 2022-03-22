В Москве пикетчика оштрафовали на 50 тысяч рублей за плакат «*** *****»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей Дмитрия Резникова по статье о «дискредитации» вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) из-за плаката «*** *****».
Также суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Тараса Кузнецова за «молчаливую поддержку» антивоенной акции, сообщили правозащитники. Его также признали виновным по статье о «дискредитации» российской армии.
В протоколе говорится, что Кузнецов «выражал молчаливую поддержку» противоправным целям мероприятия и солидарность с активными участниками.
Ранее по протоколу с аналогичной формулировкой о «молчаливой поддержке» антивоенного пикета оштрафовали другого жителя Томска — Станислава Кармакских. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей.
Также суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Тараса Кузнецова за «молчаливую поддержку» антивоенной акции, сообщили правозащитники. Его также признали виновным по статье о «дискредитации» российской армии.
В протоколе говорится, что Кузнецов «выражал молчаливую поддержку» противоправным целям мероприятия и солидарность с активными участниками.
Ранее по протоколу с аналогичной формулировкой о «молчаливой поддержке» антивоенного пикета оштрафовали другого жителя Томска — Станислава Кармакских. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей.
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