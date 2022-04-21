В Москве оштрафовали мужчину за сине-желтые кроссовки

16:45 21 апреля Киев, Украина

В центре Москвы по обвинению в участии в несанкционированном митинге задержали 40-летнего мужчину в сине-желтых кроссовках. Как рассказал его адвокат Илья Уткин, полицейские сочли их «средством агитации».





Напомним, с самого начала войны против Украины по всей России проходят задержания. Задержание произошло еще 6 марта. По словам Уткина, его доверитель приехал в центр города, чтобы зайти в ЦУМ и купить подарки жене и дочери. Полицейские задержали его на Театральной площади и отвезли в ОВД «Лианозово». Там на мужчину составили протокол ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), в котором было указано, что он выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие, а его обувь была "средством агитации". Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Мужчина будет обжаловать решение в суде.Напомним, с самого начала войны против Украины по всей России проходят задержания.